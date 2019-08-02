Врио главы Астраханской области доложил Путину о новых мерах соцподдержки в регионе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Астраханская область намерена существенно увеличить социальную поддержку жителей. Об этих планах президенту России Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече в Кремле.

"Мной обозначены пять основных приоритетов, по которым главное направление - это рост качества жизни людей, повышение социальной защищенности граждан. Все это, безусловно, невозможно без изменений в экономике, поэтому мы запускаем программу перезагрузки", - сказал врио губернатора. По его словам, одним из главных приоритетов в работе стала социальная сфера.

"Сегодня у нас незащищенными оказались семьи, имеющие большое количество детей, ветераны труда, ветераны войны. Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тыс. населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу", - подчеркнул Бабушкин.

Он уточнил, что соответствующий закон принят в первом чтении. "На этот год у нас уже запланировано 280 млн рублей, и со следующего года мы готовы будем потратить на поддержку наших граждан 845 млн рублей", - отметил врио главы региона, добавив, что источником финансирования будет консолидированный бюджет Астраханской области. "Получается? Вы посчитали?" - поинтересовался глава государства. "Да, получается, мы все посчитали, и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан", - заверил Бабушкин.

Он также сообщил об активной работе по выполнению поручений президента: "Реализуем проекты по социальным объектам - это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 объектам у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведется работа по их реализации. По 11 плановые сроки - 2020-2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы".

"Работы много, я так понимаю, времени у вас было мало, но в целом, на мой взгляд, вы уже там практически освоились", - обратился Путин к Бабушкину, назначенному врио главы области 5 июня. Бабушкин заявил, что ему "удалось достаточно серьезно погрузиться в ситуацию, с первых дней начал выезжать в населенные пункты, встречаться с людьми". "Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять", - констатировал врио губернатора.