Суд арестовал шестого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под арест до 27 сентября Егора Жукова - шестого фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Жукова меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", - сказала судья.

В пятницу Пресненский суд арестовал до той же даты уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло. 29 июля Мещанским судом был арестован Евгений Коваленко.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Подкопаев, Миняйло и Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.