Минюст опроверг информацию о планах создать Федеральное бюро по делам адвокатуры

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции России опровергло данные СМИ о планах создать Федеральное бюро по делам адвокатуры. Об этом говорится в сообщении Минюста, поступившем в ТАСС.

31 июля "Аргументы недели" опубликовали статью, где говорилось, что из-за "кризиса в адвокатском сообществе", прежде всего в адвокатских палатах [органах самоуправления адвокатуры], в правительстве РФ изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры в статусе федеральной службы, которое может возглавить нынешний замминистра юстиции Денис Новак, в 2004-2008 годах являвшийся членом Адвокатской палаты Москвы.

В Минюсте подчеркнули, что дальнейшее развитие госполитики в сфере адвокатуры предусмотрено в подготовленном министерством проекте концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. "Ни при подготовке проекта концепции, ни при ее обсуждении с профессиональным юридическим сообществом вопрос создания Федерального бюро по делам адвокатуры не прорабатывался и не обсуждался", - отметили в Минюсте.

Концепция, напомнили в министерстве, определяет комплекс мер объединения разрозненного рынка юридических услуг в единую регулируемую профессию, подчиняющуюся общим профессиональным и этическим требованиям, а также ограничения доступа на рынок недобросовестных участников. Она предполагает в том числе устранение ограничений, затрудняющих организацию эффективной работы адвокатов, создание системы профессиональной юридической помощи, отвечающей международным стандартам, и создание условий для интеграции адвокатуры в мировое правовое пространство. Проект концепции в настоящее время дорабатывается с учетом поступивших обращений и комментариев.