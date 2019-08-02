Защита Винника подала ходатайство о пересмотре решений суда о выдаче его в США и Францию

АФИНЫ, 2 августа. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, находящегося уже более двух лет в греческой тюрьме, подала ходатайство от его имени в Верховный суд, потребовав пересмотра судебных решений о его выдаче в США и Францию. Об этом говорится в пресс-релизе адвоката Винника Тимофея Мусатова, который поступил в пятницу в представительство ТАСС в Афинах.

"Ходатайство о пересмотре дела в связи с изменением греческого законодательства подали сегодня, в пятницу, 2 августа, адвокаты Александра Винника от его имени, требуя пересмотра судебных решений, принятых греческими судами, о его экстрадиции в США и Францию", - говорится в документе.

Таким образом, по словам Мусатова, рассмотрение дела возвращается в процессуальное русло, хотя еще недавно казалось, что все судебные возможности уже исчерпаны и следует только дожидаться решения министра юстиции Греции, который должен был выбрать, в какую именно страну - США, Францию или Россию - будет выдан россиянин, обвиненный американскими, а затем и французскими властями в осуществлении нелегальных финансовых операций, управлении нелицензированной сетевой платформой по обмену денежных средств, хищении и взломе компьютерных систем хранения личных данных.

"Между тем, по оценкам международной группы адвокатов, обеспечивающих защиту Александра Винника в Америке и в Европе, американские власти в первую очередь стремятся получить от него сведения, могущие быть использованными для раскрутки кампании по борьбе с якобы имевшим место российским вмешательством в американские президентские выборы. По версии американских прокуроров, через платформу ВТС-е, с которой сотрудничал Александр Винник, могли финансироваться и другие глобальные события, трактуемые американским и европейским истеблишментом как преступления", - говорится в пресс-релизе.

По словам Мусатова, возвращение дела в суд стало возможным благодаря изменению греческого законодательства. Статья 405 нового УК Греции, вступившего в силу 1 июля, предусматривает заявление потерпевших как непременное условие для возбуждения уголовного дела по обвинению в совершении мошенничества (ст. 386), в том числе с применением компьютера (ст. 386 А). Именно отсутствие потерпевших и претензий от них выдвигалось адвокатами Винника в качестве одного из аргументов против его экстрадиции во Францию и в США. Теперь же, как полагает защита Винника, закрепление этого условия в законодательстве не позволит судьям так легко проигнорировать это существенное обстоятельство.

Новое законодательство содержит и другие изменения, создающие повод для пересмотра принятых по делу решений. Так, некоторые виды преступлений, по которым был обвинен российский гражданин, уже не предусмотрены греческим УК, в частности кража с применением профессиональных навыков, а по некоторым правонарушениям снижен уровень тяжести. Как указывается в ходатайстве, все эти новые положения должны быть применены при повторном рассмотрении дела.

Обвинения в адрес Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Александр Винник содержится в заключении в Греции с момента своего ареста в окрестностях города Салоники 25 июля 2017 года. За это время Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как в США, так и во Францию. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, на что также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Сам Винник своей вины по обвинениям, выдвинутым Вашингтоном и Парижем, не признал и выразил согласие на экстрадицию в Россию.