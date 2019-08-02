Путин подписал закон о порядке регистрации искусственных объектов на Каспии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что регистрация расположенных на российском участке дна Каспийского моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них будет осуществляться в единообразном порядке. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан правительством РФ для законодательного закрепления единообразного подхода к регистрации прав на объекты обустройства месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря.

В настоящий момент постановлением правительства предусмотрено, что регистрация искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них осуществляется Росприроднадзором в специальном реестре - реестре искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ, и прав на них.

Закон распространяет применение этих правил также в отношении объектов обустройства морских месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря, на лицензионных участках недр, не затрагивая вопросы правового статуса российского участка дна Каспия. Регистрация искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), в том числе расположенных в пределах российского сектора на российском участке дна Каспийского моря, будет осуществляться в порядке, установленном правительством РФ.

Закон вступает в силу со дня подписания.