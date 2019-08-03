Движение на трассе в Ленинградской области восстановили после ДТП с тремя погибшими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе А-114 "Вологда -Тихвин - трасса Р-21 "Кола", которое было перекрыто в субботу утром из-за аварии с тремя погибшими, восстановлено, сообщили в ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запад".

"Движение открыто и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в субботу в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием легковой машины Skoda и грузовика "КамАЗ". По данным ГИБДД, легковая машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком, в результате аварии три человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля, погибли.

Движение после ДТП на трассе было перекрыто, объезд осуществлялся через город Пикалево.