Шойгу открыл памятник миротворцам в парке "Патриот"

"Сегодня мы открываем монумент миротворцам, которые по всему миру, практически во всех горячих точках с честью выполняют взятые на себя обязательства", - сказал Шойгу.

Министр поблагодарил скульпторов, которые работали над проектом под руководством Даши Намдакова. "Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим, и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты", - отметил Шойгу.

В Кубинке в субботу состоялась церемония открытия пятых Армейских международных игр, проходящих под эгидой Минобороны РФ. Их участниками стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.