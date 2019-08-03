Международный трофи-рейд через Карелию до Кольского полуострова собрал 28 экипажей

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Международная транскарельская трофи-экспедиция стартовала в субботу от берегов реки Тулокса в Олонецком районе. Ее участниками стали 28 экипажей из России, Украины, Белоруссии и Литвы, сообщил ТАСС организатор Денис Кузнецов.

"Наш маршрут пролегает через всю Карелию, не предполагает выезды на асфальтированные трассы и включает достопримечательности, в том числе не посещаемые обычными туристами, так как к ним нет дорог. Сейчас наш маршрут стал международным. К нам приехали 28 команд из разных городов России, Литвы, Беларуси, Украины", - сказал он.

Участники смогут увидеть гору Воттоваара в Муезерском районе, водопады Приладожья, национальные парки и карельские деревни. По словам Кузнецова, экспедиция продлится до 17 августа: путь в 3 тыс. км завершится у Умбозерского перевала в горах Хибины Мурманской области.

Как отметили организаторы рейда, маршрут сформирован так, чтобы его участниками могли стать как обычные путешественники, так и опытные водители внедорожников. Самому старшему члену экспедиции исполнилось 68 лет, в путешествие отправились также семьи с маленькими детьми.

"Мы делали наше мероприятие, ориентируясь на путешественников. Мы не соревнуемся. У нас есть участники, которые соревновались на время, зарабатывали очки, баллы. Они приезжают на подготовленных машинах, и чтобы им было интересно, мы предлагаем им сложные маршруты, на которых нужна подготовка машины, опытный штурман. Но есть и участники, которые приехали на стандартных внедорожниках - для них есть более легкий маршрут", - отметил Кузнецов.