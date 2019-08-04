Сильные дожди ожидаются в Приамурье, где ввели режим ЧС из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области, где ввели режим ЧС из-за паводка. Сильные ливни ожидаются здесь 4 и 5 августа, сообщается в воскресенье на сайте регионального главного управления МЧС России.

25 июля на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, сложная паводковая обстановка сохраняется. На 4 августа в Приамурье подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов, 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.

"Штормовое предупреждение. Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 4 - 5 августа ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении. Как уточняется, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

"Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения", - отмечается в сообщении.

Накануне в Благовещенске за час выпала десятидневная норма осадков - 44 мм. Ливневый дождь с сильным шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошли отключение электричества и остановка водозабора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, представители администрации и служб города совершают объезд города для того, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб, вода на некоторых участках уходит медленно, туда направлена спецтехника для ее откачки.

Также бригада направлена на очистку ливневых решеток на реке Бурхановка, которая протекает в черте города. "Что касается социальных и строительных объектов, составляются акты о том, какой ущерб нанесен, к концу дня должны быть цифры", - отметили в пресс-службе.