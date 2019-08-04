WSJ: в названиях Instagram и WhatsApp появится упоминание Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, добавит свое наименование в названия принадлежащих ей сервиса Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Согласно опубликованным данным, в названия двух сервисов будет интегрирована приписка From Facebook (от Facebook). Она появится в официальных названиях сервисов на рынке, а также в самих приложениях, что, по данным газеты, вызвало споры среди сотрудников Facebook.

"Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко", - приводит издание слова представителя компании Берти Томсон. Газета отмечает, что соответствующая приписка тестировалась Facebook еще с марта в менее популярных сервисах, принадлежащих ей. Однако шаг по внедрению названия материнской компании в наименования двух известных сервисов, которые Facebook приобрела в 2012 и 2014 годах, соответственно, может, по данным источников газеты, негативно сказаться на их популярности.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.