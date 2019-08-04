Российские туристы вылетели из Болгарии после задержки рейсов более чем на сутки

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Несколько групп российских туристов смогли в воскресенье вылететь из Болгарии домой после более чем суточной задержки рейсов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

"Авиакомпания Bulgaria Air отправила россиян в воскресенье двумя бортами, которые вылетели из Бургаса около 10 часов утра и из Варны около 14 часов (время совпадает с московским)", - сообщил Климанов. Генконсул предположил, что Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолетов, поэтом даже поломка одной машины ломает график полетов, тем более, что запасные части для самолетов доставляются из других стран, на что требуется определенное время. "Именно с этой проблемой и столкнулись россияне, которые в субботу утром не смогли вылететь домой, задержка рейса составила более суток", - отметил он. "Мы будем работать с авиакомпанией, чтобы избежать подобных задержек в будущем", - дополнил Климанов.

Как сообщили в социальных сетях российские туристы, задержки начались с рейса, который в субботу в 5:20 должен был вылететь из Бургаса в Москву, также был задержан и субботний дневной рейс.