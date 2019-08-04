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Северный Кавказ

Мэр Магаса забрал к себе трех истощенных медведей, которых держали у придорожного кафе

После того, как животных обследуют и обеспечат здоровым питанием, медведей вернут в естественную среду обитания, сказал Беслан Цечоев

ТАСС, 4 августа. Мэр Магаса Беслан Цечоев забрал к себе трех медведей, которых держали в клетке в истощенном состоянии у придорожного кафе в Оренбургской области. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Instagram.

В середине июня телеканал RT опубликовал на своей странице в YouTube видео о судьбе медведей Потапа, Вали и Мани, которых заперли в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области. Хозяин заведения требовал за каждого медведя по 100 тыс. рублей и намеревался продать животных на мясо при отсутствии покупателя.

"Мишки прибыли сегодня в Магас", - написал Цечоев и добавил, что "постарается обеспечить им максимальный комфорт. "Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания. На сегодняшний день это - главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания", - отметил Цечоев. По его словам, "медведи истощены, обессилены и находятся в очень плохом физическом состоянии".

"Хочется верить, что наши медведи тоже обретут счастливую судьбу, подобно нашему знаменитому орлу Алану, прожившему в моем рабочем кабинете до полной реабилитации и отпущенному затем на свободу", - заключил глава города.

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