МИД Ирана выразил соболезнования близким жертв стрельбы в США

ТАСС, 4 августа. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил солидарность с родными и близкими погибших в результате двух инцидентов со стрельбой в США, произошедших в минувшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства "выразил сожаление по поводу убийств американских граждан и высказал солидарность с родственниками жертв инцидентов".

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Кроме того, в ночь на воскресенье была открыта стрельба в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 27 получили ранения.