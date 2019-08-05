Развод пеших и конных караулов Президентского полка 10-11 августа впервые пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 10-11 августа впервые пройдет на ВДНХ, где будет открыта ретро-выставка автомобилей и мотоциклов Гаража особого назначения. Об этом говорится в сообщениях Федеральной службы охраны (ФСО).

"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 10 августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет", - говорится в сообщении. При этом, как сообщили в ФСО, в полдень субботы, 10 августа и в 16:00 мск в воскресенье, 11 августа, впервые мероприятие будет проводиться на территории ВДНХ.

Там же в эти дни будет проходить ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения и мотоциклов Почетного эскорта ФСО. "На выставке частично будут представлены основные автомобили Главного гаража России, которые в различные исторические периоды использовались для автотранспортного обслуживания первых лиц государства", - говорится в сообщении службы.

Среди таких моделей: Delaunay-Belleville, использовавшийся в царской России и первые годы советской власти, ЗИС-115 сталинских времен со специальной защитой кузова, кабриолет ЗИС-110Б времен Хрущева, ЗИЛ-114 периода Брежнева и горбачевский ЗИЛ-41047, а также Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (V140) времен Ельцина и современные Mercedes-Benz S500 Pullman Guard (W220) и Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W221). На выставке также будет представлен новые отечественный представительский автомобиль "Аурус Сенат". "Вместе с автомобилями будет продемонстрирована полная линейка мотоциклов Почетного эскорта от момента создания этого уникального подразделения в 1956 году до сегодняшнего дня", - отметили в Центре по связям с общественностью ФСО России.

Также на выставке будут представлены документы, фотоматериалы и образцы одежды, связанные с историей Гаража особого назначения и Президентского полка. На площадке перед павильоном 75, где будет организована экспозиция, состоятся показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта, включающие выполнение фигур высшего пилотажа.

Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.