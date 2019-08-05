Обвиняемый в нападении на росгвардейца на незаконной акции 3 августа в Москве арестован

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал Павла Устинова, обвиняемого в нападении на бойца спецназа ОМОН в ходе несогласованной акции, прошедшей в минувшую субботу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд изучил доводы сторон и принял решение, что ходатайство следствия об аресте Устинова составлено в соответствии с необходимыми требованиями, постановив арестовать Устинова на срок до 3 октября", - огласила решение судья.

Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ ("Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни"). Вину он не признает. "Я на акции оказался случайно. Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции", - сказал он в суде.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По словам источника агентства, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.