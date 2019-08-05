В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы 74 года назад - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии примут участие представители 95 стран и Евросоюза, в частности дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании, Франции. Представители Китая и Индии не будут присутствовать на памятных мероприятиях, в то время как Мальта впервые направит на нее своего делегата. Всего приглашения получили 157 стран.

На пресс-конференции за несколько дней до церемонии мэр Хиросимы пообещал, что в своей речи в этом году обратит внимание на рост напряженности в мире и замедление процессов денуклеаризации. Кроме того, Мацуи намерен обратиться к правительству Японии с призывом присоединиться к принятой в 2017 году Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия. Также мэр зачитает стихотворение об ужасах атомной бомбардировки, которое написал 5-летний мальчик, переживший ту трагедию.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 2,2 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 314 тыс.