Абэ заявил, что Япония продолжит добиваться создания мира без ядерного оружия

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит выступать посредником между ядерными и неядерными государствами, добиваясь создания мира без ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ, выступая во вторник на мемориальной церемонии по случаю 74-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы,.

"В последние годы общемировая обстановка в сфере безопасности стала крайне тяжелой, а пропасть между позициями по вопросу ядерного разоружения лишь увеличилась. Япония полна решимости и впредь возглавлять международное движение и, выступая мостом между ядерными и неядерными государствами, создать мир без ядерного оружия", - отметил Абэ. Он подчеркнул, что на Японии, как на единственной стране, пережившей атомные бомбардировки, лежит ответственность за то, чтобы "из поколения в поколение рассказывать всему миру о том, насколько бесчеловечным является ядерное оружие".

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимальных количества жертв и масштабов разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.