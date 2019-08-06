В Приамурье пенсии за август получили более 2,6 тыс. жителей на подтопленных территориях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. жителей подтопленных паводком территорий в Амурской области уже получили пенсии за август, сообщается на сайте регионального правительства.

29 и 30 июля Отделением ПФР были досрочно профинансированы пенсии порядка 6 тыс. жителей из 10 районов области, пострадавших от паводка. Из-за режима чрезвычайной ситуации доставка денежных средств началась в регионе досрочно. С 1 августа на территории, отрезанные от автомобильного сообщения, сотрудники "Почты России" доставляют выплаты на вертолетах Амурской авиабазы и Роскосмоса с привлечением спецтехники пожарных, МЧС, а также передвижными отделениями почтовой связи.

"Более 2,6 тыс. амурских пенсионеров, проживающих на подтопленных территориях, получили выплаты за август", - говорится в сообщении.

Данная информация была озвучена в УФПС Амурской области в ходе рабочего совещания амурского отделения Пенсионного фонда и Почты России с подключением почтамтов региона по вопросам досрочного финансирования и выплаты пенсий в пострадавших от паводка территориях.

"На сегодняшний день полностью профинансированы Мазановский, Селемджинский и Зейский районы на весь август, остальные идут точечно, по населенным пунктам, попавшим в зону подтопления. Более того, некоторые территории уже финансируются по графику. Считаю, что тактика, которую мы избрали с Почтой России, правильная: мы досрочно финансируем именно зону подтопления, стараемся контролировать ситуацию и оперативно на нее реагировать, ежедневно актуализируем данные о паводковой обстановке в регионе, о получателях выплат и их местонахождении", - цитируются в сообщении слова управляющей отделением Пенсионного фонда по Амурской области Елены Гончаровой.

На совещании также был сформирован список территорий, где необходимо профинансировать пенсионные выплаты в ближайшее время.