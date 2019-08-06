Косатки из бухты Средней пройдут адаптацию в вольере перед выпуском в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Группа из трех содержавшихся в приморской бухте Средней косаток перед выпуском в море в Хабаровском крае будет помещена в вольер неподалеку от берега для адаптации. Об этом ТАСС сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Косаток доставили к месту выпуска у мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, где состоится их выпуск. Здесь же выпускали и предыдущие группы косаток.

"Сейчас их по одной перегружают из ванн в транспортировочную клеть, установленную на катамаране, и помещают в вольере, установленном в 500 м от берега. Там три косатки будут собраны вместе, они дополнительно установят контакт друг с другом, смогут окончательно реадаптироваться после долгой транспортировки и благополучно выйдут из вольера в открытое море", - сказал Смородов.

За реадаптацией животных и их дальнейшим поведением с катамарана будут наблюдать специалисты ВНИРО, ветеринары, представители общественности и эксперты. Ранее сообщалось, что эти три косатки жили в бухте Средней в одном вольере, представляют собой сложившуюся социальную группу. В этом случае, по мнению ученых, повышаются шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, возможного соединения с семьей диких сородичей или образования собственной семьи.

Смородов сообщил, что подготовка к выпуску косаток началась с раннего утра. У животных взяли анализ крови, кожные покровы на ДНК. "Животные перенесли дорогу с минимальным стрессом", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что всю дорогу от села Иннокентьевка в Николаевском районе, где животных с барж, отправленных из Хабаровска, перегрузили на автомобили и повезли до мыса Перовского, лил дождь, было прохладно - такие погодные условия благоприятны для транспортировки косаток. Из-за установившейся в Приморье и в Хабаровском крае жары для поддержания необходимой температуры в транспортировочных ваннах использовался лед.

Когда именно состоится выпуск косаток, Смородов не уточнил.