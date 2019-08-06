В Ульяновске за сутки выпало 135% месячной нормы осадков

УЛЬЯНОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Рекордное количество осадков выпало в Ульяновске за сутки, их объем на 35% превысил месячную норму, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

Сильный дождь в Ульяновской области с резкими порывами ветра шел весь день 5 августа и прекратился во вторник утром. По данным администрации города, глава Ульяновска Сергей Панчин 6 августа поручил срочно обследовать три школы и 40 многоквартирных домов, кровли которых были пролиты во время дождя в понедельник. Специалисты предприятия "Ульяновскводоканал" откачали воду в детском саду номер 258 Железнодорожного района города.

"По информации синоптиков, за минувшие сутки в Ульяновске выпало 70 мм осадков - 135% месячной нормы", - отмечается в сообщении.

"В контакт-центр при главе города поступило 24 заявки о подтоплениях подвалов объектов жилого фонда и информация о падении порядка 50 деревьев и крупных веток. При содействии глав администраций районов производилась откачка воды из подвальных помещений", - отмечается в сообщении.

Сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению и управления гражданской защиты приступили к спилу упавших деревьев. Специалисты учреждения "Дорремстрой" расчищают ливневые канализации. Сформированы три бригады для уборки мусора из дождеприемных решеток в правобережной части города.

В социальных сетях появились видеоролики о подтопленных участках в разных частях города. Сильный дождь прошел и в других населенных пунктах региона. Судя по видео, наибольший удар стихия нанесла Димитровграду. Очевидцы выложили кадры, на которых запечатлены подтопленные парковки автомобилей, дороги и дворы. Под водой не видно асфальта, на отдельных участках вода доходит до половины металлических ограждений на трассах.