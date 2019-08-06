Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, майора управления "К" Александра Карелина. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Максим Слюсаренко.

"Суд отказал в ходатайстве следствия и перевел моего подзащитного Карелина под домашний арест на срок по 10 ноября включительно", - сказал адвокат.

Он напомнил, что его подзащитный признает вину и деятельно раскаивается.

2 июля в ФСБ сообщили о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Дело расследует военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве. Срок предварительного следствия установлен до ноября.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн руб. По версии следствия, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей из не менее 10 человек.

Фигурантами дела являются сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС, офицеры управления "К" ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. Почти все они полностью или частично признали причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничают со следствием и погашают ущерб, причиненный потерпевшему. Кроме того, следствие проверяет их на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

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