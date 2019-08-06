Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге

ТАСС, 6 августа. Власти Филиппин объявили во вторник о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения страны Франсиско Дуке, выступившего по национальному телевидению.

Число случаев заражения лихорадкой денге, которая передается с укусами комаров, почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. С начала января по 20 июля 2019 года на Филиппинах зарегистрированы 146 тыс. случаев заболевания денге, что на 98% больше, чем за тот же период 2018-го. В этом году 622 человека в стране умерли от этого заболевания, что почти в два раза больше, чем за аналогичный прошлого года.

Дуке пояснил, что чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией была объявлена, чтобы позволить местным органам власти использовать резервные финансовые фонды для борьбы с лихорадкой денге.

Издание отмечает, что для борьбы с эпидемией денге президент Филиппин Родриго Дутерте рассматривает возможность снятия запрета на использование вакцины Dengvaxia, применение которой было приостановлено в связи с данными о возможных побочных эффектах.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, а в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, порой смертельные формы.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет денге к одной из 10 главных угроз для здравоохранения в 2019 году.