Прокуратура утвердила уголовное дело в отношении гендиректора "Жемчужной реки"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Тревел Дизайнерс" (туроператор "Жемчужная река"), более тысячи клиентов которого не смогли вылететь на родину после турпоездки на остров Хайнань (КНР) в декабре прошлого года. Как сообщили ТАСС в ММТП, главе компании предъявлено обвинение в "Злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации".

"По версии следствия, в период с августа по декабрь 2018 года генеральный директор ОАО "Тревел Дизайнерс", одновременно являясь заместителем генерального директора ООО "Геркулес Тревел", в целях поддержания финансово-хозяйственной деятельности последнего перевел более 418 млн рублей сторонним организациям и физическим лицам. Таким образом, ОАО "Тревел Дизайнерс" своевременно и в полном объеме не исполнены финансовые обязательства по оплате услуг АО "Авиакомпания "ИрАэро"", - сообщили в ММТП. В результате авиакомпания приостановила полеты в Китай, что привело к длительным задержкам при возвращении российских туристов на родину.

В ММТП отметили, что в результате незаконных действий обвиняемого был причинен вред деловой репутации ООО "Тревел Дизайнерс", она была исключена из федерального реестра туроператоров.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 369 Москвы для рассмотрения по существу.