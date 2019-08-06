Алена Долецкая: Алла Вербер стала легендой благодаря своему профессионализму

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вице-президент компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, которая умерла в возрасте 61 года, отличалась феноменальной преданностью своему делу. Такое мнение выразила ТАСС во вторник бывший главный редактор журналов Interview и Vogue в России, писатель и журналист Алена Долецкая.

"Алла Константиновна Вербер благодаря своей феноменальной профессиональной преданности и уникальным человеческим качествам стала легендой. При жизни. Такое не каждый заслужит", - сказала она.

Долецкая отметила, что Вербер умела дружить верно, жарко, щедро, весело. "Мне ее будет очень не хватать. Очень", - добавила журналист.