"Она реинкарнировала российский гламур". Александр Васильев об Алле Вербер

Алла была женщиной, которая реинкарнировала российский гламур. Она прожила яркую жизнь и ушла очень рано, всего в 61 год.
Я не врач, чтобы сделать какие-то выводы: повлияло ли на ее внезапную кончину ее эмоциональное напряжение, или диетический образ жизни, или велосипед, на котором она ездила в ЦУМ.
Но она прожила очень яркую, красивую жизнь в роскошной квартире, которая находится на Тверском бульваре, у нее были великолепные возможности путешествовать, дружить с сильными мира сего в российской эстраде, политике, культуре, моде. В мировой моде ее связывали близкие отношения с Dolce & Gabbana, многими бриллиантовыми фирмами, которые она с радостью носила. Это делало ее женщиной особенной, яркой, красочной, красивой, молодой и любящей жизнь. Я ее запомнил именно такой, человеком-праздником, в котором не было, внешне во всяком случае, уныния, места тревоге или грусти.
Она любила роскошь. Это была женщина, которая любила шампанское, черную икру, крупные бриллианты, массажи, яркие краски. Она всегда одевалась достаточно вычурно и открыто, она любила глубокие декольте. Все, что является реинкарнацией российского гламура, она носила на себе. Это был человек, который представлял блестящую рекламу моды в своем собственном лице.
Вербер была хлебосольной, она потрясающе принимала и любила устраивать различные торжества. Я был на ее 60-летии в "Барвиха Luxury Village". Там было такое обилие звезд шоу-бизнеса, такие роскошные концерты, столько политиков, миллионеров, бриллиантов и икры! Я не могу вспомнить вечера, подобного этому. Она была человеком, который любил устраивать праздники и брать от жизни лучшее. Это великолепно. Ее уход безвременен, но с другой стороны, очень благороден — она никого не замучила своими болезнями, немощностью и госпиталем. Она выпорхнула из этой жизни яркой жар-птицей.