"Она реинкарнировала российский гламур". Александр Васильев об Алле Вербер

Описание Алла Вербер © Гавриил Григоров/ТАСС

Алла была женщиной, которая реинкарнировала российский гламур. Она прожила яркую жизнь и ушла очень рано, всего в 61 год.

На эту тему Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Я не врач, чтобы сделать какие-то выводы: повлияло ли на ее внезапную кончину ее эмоциональное напряжение, или диетический образ жизни, или велосипед, на котором она ездила в ЦУМ. Но она прожила очень яркую, красивую жизнь в роскошной квартире, которая находится на Тверском бульваре, у нее были великолепные возможности путешествовать, дружить с сильными мира сего в российской эстраде, политике, культуре, моде. В мировой моде ее связывали близкие отношения с Dolce & Gabbana, многими бриллиантовыми фирмами, которые она с радостью носила. Это делало ее женщиной особенной, яркой, красочной, красивой, молодой и любящей жизнь. Я ее запомнил именно такой, человеком-праздником, в котором не было, внешне во всяком случае, уныния, места тревоге или грусти.

Я считаю, что она была яркой бабочкой, ярким цветком в российском мире моды. Мы все будем соболезновать и вспоминать ее с радостью, особенно, я думаю, ее будут вспоминать ее коллеги по магазину, в котором она работала и отдала ему столько сил и времени