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Мнение

"Она реинкарнировала российский гламур". Александр Васильев об Алле Вербер

ВАСИЛЬЕВ Александр 
Историк моды, телеведущий, искусствовед, автор книг по истории моды, руководитель кафедры "Теория моды" в МГУ
Фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни
Алла Вербер Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алла Вербер
© Гавриил Григоров/ТАСС

Алла была женщиной, которая реинкарнировала российский гламур. Она прожила яркую жизнь и ушла очень рано, всего в 61 год.

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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Я не врач, чтобы сделать какие-то выводы: повлияло ли на ее внезапную кончину ее эмоциональное напряжение, или диетический образ жизни, или велосипед, на котором она ездила в ЦУМ.

Но она прожила очень яркую, красивую жизнь в роскошной квартире, которая находится на Тверском бульваре, у нее были великолепные возможности путешествовать, дружить с сильными мира сего в российской эстраде, политике, культуре, моде. В мировой моде ее связывали близкие отношения с Dolce & Gabbana, многими бриллиантовыми фирмами, которые она с радостью носила. Это делало ее женщиной особенной, яркой, красочной, красивой, молодой и любящей жизнь. Я ее запомнил именно такой, человеком-праздником, в котором не было, внешне во всяком случае, уныния, места тревоге или грусти.

Я считаю, что она была яркой бабочкой, ярким цветком в российском мире моды. Мы все будем соболезновать и вспоминать ее с радостью, особенно, я думаю, ее будут вспоминать ее коллеги по магазину, в котором она работала и отдала ему столько сил и времени

Она любила роскошь. Это была женщина, которая любила шампанское, черную икру, крупные бриллианты, массажи, яркие краски. Она всегда одевалась достаточно вычурно и открыто, она любила глубокие декольте. Все, что является реинкарнацией российского гламура, она носила на себе. Это был человек, который представлял блестящую рекламу моды в своем собственном лице.

Вербер была хлебосольной, она потрясающе принимала и любила устраивать различные торжества. Я был на ее 60-летии в "Барвиха Luxury Village". Там было такое обилие звезд шоу-бизнеса, такие роскошные концерты, столько политиков, миллионеров, бриллиантов и икры! Я не могу вспомнить вечера, подобного этому. Она была человеком, который любил устраивать праздники и брать от жизни лучшее. Это великолепно. Ее уход безвременен, но с другой стороны, очень благороден — она никого не замучила своими болезнями, немощностью и госпиталем. Она выпорхнула из этой жизни яркой жар-птицей.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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