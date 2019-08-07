Посольство России соболезнует в связи со смертью экс-главы МИД Индии Сушмы Сварадж

ТАСС, 7 августа. Посольство России в Индии в среду выразило соболезнования в связи со смертью бывшей министра иностранных дел этой страны Сушмы Сварадж. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter диппредставительства.

"Позвольте выразить наши глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Сушмы Сварадж. Она была хорошо известна в России как неизменная защитница и поборница международных интересов Индии и ее репутации мировой державы. Она была искренним и верным другом России", - указано в публикации.

Сушма Сварадж, возглавлявшая МИД Индии с 2014 по 2019 год, умерла во вторник в возрасте 67 лет, информировало агентство ANI.