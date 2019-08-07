Россияне при поездках за рубеж чаще интересуются эпидемической ситуацией на месте

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне, собирающиеся за рубеж, больше всего интересуются эпидемической обстановкой в стране, куда они едут, и необходимостью делать прививки перед поездкой. Об этом свидетельствуют результаты работы всероссийской горячей линии, организованной специалистами Роспотребнадзора по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом.

"В каждом субъекте Российской Федерации с 8 по 22 июля 2019 года специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии проводили консультаций граждан по актуальным вопросам. Более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства. Уточняется, что всего специалистами было оказано 6050 консультаций.

По информации ведомства, больше всего (27,6%) консультаций было проведено о правах потребителей при получении туристических услуг. Порядка 17,4% оказанных специалистами советов касались вопросов эпидемиологии и профилактики инфекционных и паразитарных болезней, еще 16,5% - об иммунизации против различных инфекций, регистрируемых за рубежом. Около 13,8 % граждан просили их проинформировать о профилактике инфекций, регистрируемых за рубежом. Более 8% граждан интересовались сведениями о клинических проявлениях инфекций, регистрируемых в зарубежных странах, а 7,9% - о правилах безопасного поведения на отдыхе.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что восемь обращений послужили основанием для проведения проверок, 13 - поводом для возбуждения административного дела и проведения административного расследования. Помимо консультаций по телефону ряд субъектов РФ подготовили памятки по инфекционным угрозам за рубежом и рекомендации для авиапассажиров.

В ведомстве напомнили, что при поездках за рубеж граждане могут столкнуться с опасными инфекционными заболеваниями. "При планировании поездок за рубеж важно заблаговременно уточнять в управлениях по субъектам России у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.