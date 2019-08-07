"Кошачий медведь" бинтуронг впервые появился в Московском зоопарке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Годовалый самец бинтуронга, которого также называют "кошачьим медведем", приехал из Чехии в Московский зоопарк. Об этом сообщила в среду пресс-служба зоопарка.

"В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из чешского зоопарка Острава поступил бинтуронг. Мордочка и усы бинтуронга - тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени для самца по кличке Гула планируется привезти пару, чтобы животные могли дать потомство. Самку хотят получить до наступления холодов, так как зверьки очень теплолюбивы.

В пресс-службе добавили, что бинтуронги - единственные хищники в Евразии, которые используют хвост для лазания: с его помощью они спускаются по стволу дерева головой вперед и передвигаются по ветвям вверх тормашками. "Эта особенность учтена в обустройстве вольера - там у Гулы есть много мест, за которые он может цепляться хвостом, быстро перемещаясь по территории. Днем Гула спит или находится в полудреме как ночное животное. А после полуночи наступает пик активности - он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что не может", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бинтуронги едят в основном фрукты, также в их рацион входит свежая рыба и мясо. Их голос напоминает мяуканье обычной домашней кошки. Сейчас Гула находится в неэкспозиционной зоне, на период адаптации к нему имеют доступ только некоторые сотрудники, к которым он привык.