Митрохин обжалует в суде отказ в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжалует в суде отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Соответствующее заявление политик опубликовал в среду на странице московского отделения партии в Facebook.

Митрохин напомнил, что во вторник окружная комиссия по 43-му одномандатному избирательному округу (ОИК) столицы повторно отказала ему в регистрации, несмотря на то, что Мосгоризбирком (МГИК) отменил ее предыдущее решение об отказе. "У меня возникла дилемма, что мне делать: апеллировать дальше к системе избиркомов, что мне кажется бессмысленным... В этих условиях у меня единственный путь, как мне кажется, на который хоть как-то можно рассчитывать, - это судебная система", - заявил он, уточнив, что будет "обращаться именно туда".