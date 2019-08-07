Митрохин обжалует в суде отказ в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжалует в суде отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Соответствующее заявление политик опубликовал в среду на странице московского отделения партии в Facebook.
Митрохин напомнил, что во вторник окружная комиссия по 43-му одномандатному избирательному округу (ОИК) столицы повторно отказала ему в регистрации, несмотря на то, что Мосгоризбирком (МГИК) отменил ее предыдущее решение об отказе. "У меня возникла дилемма, что мне делать: апеллировать дальше к системе избиркомов, что мне кажется бессмысленным... В этих условиях у меня единственный путь, как мне кажется, на который хоть как-то можно рассчитывать, - это судебная система", - заявил он, уточнив, что будет "обращаться именно туда".
ОИК по 43-му округу 16 июля отказала Митрохину в регистрации кандидатом из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Митрохин обратился в МГИК, который после повторной проверки подписных листов признал у кандидата недействительными 415 подписей, а достоверными - 4525 подписей, что является основанием для регистрации, и предложил окружному избиркому пересмотреть его решение. Однако во вторник ОИК повторно отказала представителю "Яблока". Как пояснила председатель избиркома Ирина Вялых, в результате повторной проверки признаны недействительными или недостоверными 489 подписей избирателей из 4940 предоставленных кандидатом. Таким образом, количество достоверных подписей составило 4451, чего недостаточно для регистрации Митрохина кандидатом.
Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.