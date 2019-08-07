Меган Маркл выставила на продажу в США дом, который делила с первым супругом, за $1,8 млн

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Герцогиня Сассекская Меган Маркл, проживающая сейчас с супругом британским принцем Гарри в королевском поместье Фрогмор, решила продать свой дома в Лос-Анджелесе, где она короткое время проживала вместе с первым мужем телепродюсером Тревором Энгельсоном. Об этом сообщает в среду газета Daily Express.

По ее данным, двухэтажный дом в колониальном стиле с четырьмя спальнями, построенный в 1924 году и расположенный в районе Хэнкок-парк, выставлен на продажу за $1,8 млн. Маркл встретила Энгельсона в 2004 году, когда только начинала карьеру актрисы. Пара переехала в этот дом в 2011 году после женитьбы. За три месяца до замужества Маркл предложили роль Рэйчел Зейн в телесериале Suits ("Форс-мажоры", 2011-2018 годы).

Актрисе пришлось покинуть дом и переехать в Торонто, где в основном и проходили съемки. "Роль в Suits сделала Меган знаменитой, - отмечает эксперт по британской королевской семье Эшли Пирсон. - Большая часть съемок проходила в канадском городе, и Маркл переехала туда из Хэнкок-парка спустя несколько месяцев после того, как вышла замуж за Тревора".

"Основной проблемой брака стало, - по словам Пирсон, - расстояние, жизнь порознь". В 2013 году, Меган подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия".

В апреле нынешнего года в преддверии рождения первенца Меган Маркл переехала с принцем Гарри из Кенсингтонского дворца в Лондоне в перестроенный для них за $3 млн загородный дом в Фрогмор-коттедж (1801 год). Герцог и герцогиня Сассекские поселились на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка. Рядом с ним расположена намного более просторная королевская усадьба Фрогмор-хаус - именно в ней проходил прием по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Церемония же их бракосочетания состоялась 19 мая прошлого года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка - совсем недалеко от их нового дома.

В то же время, согласно информации издания, королевская пара рассматривает возможность покупки новой недвижимости в Лос-Анджелесе, которая располагалась бы ближе к дому матери Меган - Дории Рэгленд. "Меган определенно хочет иметь дом в Лос-Анджелесе: ей очень нравится город, образ жизни и климат, - заявил газете информированный источник. - В конце концов, она девушка из Калифорнии и там ей дышится легче".

"Кроме того, проживание наездами в Лос-Анджелесе предоставит Меган некоторую свободу и независимость как от королевского двора, так и от прессы, позволит ей уделять больше внимания собственной жизни и общению с окружающими ее людьми", - добавил источник.