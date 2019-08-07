Коллекцию бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья передадут в музей в Истре

Принадлежащие Булах предметы искусства были ранее арестованы в Санкт-Петербурге при попытке вывезти их в Финляндию. Позже они были конфискованы по решению суда, после чего находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Среди 1357 объектов называли печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты и доспехи.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре получит 8 августа более 1,3 тыс. предметов искусства из имущества Жанны Булах - бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"8 августа музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре примет более 1,3 тыс. предметов искусства, передаваемых из Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Перевозимые ценности - имущество Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, изъятые несколько лет назад при попытке отправить их за границу", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова, которого цитируют в пресс-службе, в музей будут переданы около 800 книг, а также картины, иконы, оружие и предметы мебели.

"Список передаваемых предметов обширен. Среди них предположительно есть настоящие сокровища - работы таких известных художников, как Василий Суриков, Исаак Левитан, Константин и Владимир Маковские, Роберт Фальк, Александр Бенуа, Иван Шишкин, Марк Шагал и других именитых мастеров. Однако впереди их ждет серия экспертиз, и лишь в случае подтверждения подлинности они смогут пополнить экспозицию музея", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что книжный фонд впоследствии будет передан в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Другие предметы искусства останутся в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим".

О деле экс-министра

Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате. По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных денежных средств.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, отмывании денег и легализации другого имущества, приобретенного незаконным путем. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.