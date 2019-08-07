Единороссы собрали более тонны вещей и продуктов для пострадавших от паводка в Приамурье

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более тонны вещей и продуктов, которые предназначены для пострадавших от паводка в Амурской области, собрано в пунктах приема, организованных "Единой Россией". Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"В 21 пункте приема помощи на базе общественных приемных председателя "Единой России" и штабах "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) за неделю собрано более тонны необходимых вещей и продовольствия для жителей пострадавших от наводнения районов Амурской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приемом и сортировкой вещей занимается более 400 активистов партии и молодогвардейцев.

По словам заместителя председателя координационного совета "Молодой гвардии" Сергея Перепелова, сейчас формируется отряд добровольцев из числа активистов местных отделений, который, "как только спадет вода, отправится разбирать завалы, освобождать дороги и очищать от последствий потопа объекты социального назначения".

В свою очередь секретарь амурского отделения партии Вячеслав Логинов напомнил, что, помимо вещей первой необходимости, "амурские активисты "Единой России" объявили сбор школьных принадлежностей и одежды".

По состоянию на 7 августа в Амурской области все еще действует режим ЧС, остаются подтопленными 39 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, 25 частных жилых домов, более 1,2 тыс. придворовых территорий. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано почти 2,4 тыс. человек, в том числе 828 ребенка, в четырех пунктах временного размещения находятся 184 человека, из них 67 детей, у родственников расселены 2202 человека, из них 761 ребенок. За минувшие сутки вода ушла с 10 участков автодорог региона, но еще сохраняется на 39 участках.