Специалисты РГО исследуют труднодоступные озера Западного Кавказа

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) отправились в экспедицию "Голубое ожерелье Кавказского заповедника", во время которой исследуют труднодоступные и мало изученные высокогорные озера Западного Кавказа. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального отделения РГО.

"Экспедиция "Голубое ожерелье Кавказского заповедника" станет девятым этапом масштабного научно-исследовательского экспедиционного проекта "Западный Кавказ - горная страна тысячи озер". Цель проекта - популяризация уникальных природных объектов Кавказа, получение данных по современному состоянию и динамике озер региона. Маршрут исследователей пройдет по особо охраняемым природным территориям Кавказского государственного природного биосферного заповедника в бассейнах рек Ачипста, Алоус, Чистая, а также на хребте Алоус, где расположены труднодоступные высокогорные озера, которые мало изучены специалистами. Исследователи посетят зону абсолютной заповедности Кавказского заповедника, где проведут исследование, пожалуй, самого труднодоступного озера - Ачипста", - говорится в сообщении.

Проект "Западный Кавказ - горная страна тысячи озер" реализуется экспедиционным центром Краснодарского регионального отделения РГО совместно с Тебердинским и Кавказскими природными биосферными заповедниками. "За восемь экспедиционных сезонов в 2011-2018 годах в рамках проекта проведено системное обследование более 130 озер Западного Кавказа в том числе 68 озер Тебердинского заповедника. В результате получены новые данные по озерам, уточнены сведения о их количестве, размерах и расположении, получены сведения по современному состояние водоемов, а также собраны данные по вновь образовавшимся озерам исследуемого района вследствие изменения климата", - уточнили в пресс-службе.

В рамках проекта также проводится изучение и животного мира озер Западного Кавказа: плато Трю, район Мастакана, хребет Алоус и Кочерга, а также река Ачипста являются местом обитания зубров, серн, западно-кавказских туров, оленей и медведей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального РГО, экспедиция стартовала в начале августа и завершится 14 августа.