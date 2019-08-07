В Москве простились с одним из последних ветеранов полка "Нормандия-Неман" Юрием Максаевым

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с одним из последних ветеранов авиаполка "Нормандия-Неман" Юрием Максаевым прошла в среду в Москве. Урна с его прахом будет захоронена на Долгопрудном кладбище, сообщил ТАСС зять Максаева Андрей Лавренкин.

Максаев умер в субботу, 3 августа, в возрасте 92 лет.

"Юрий Андреевич будет похоронен на Долгопрудном кладбище вместе со своей семьей - там у него родители, сестра. Сейчас прошла церемония прощания, был почетный караул", - сказал Лавренкин, добавив, что захоронение урны с прахом состоится на следующей неделе.

Соболезнования близким в связи со смертью Максаева выразила посол Франции в Москве Сильви Берманн. "Огорчена в связи с уходом из жизни одного из последних прославленных российских ветеранов истребительного полка "Нормандия-Неман" господина Юрия Андреевича Максаева. Самые искренние соболезнования его близким", - написала посол в Twitter во вторник.

Боевой путь

Максаев родился 9 января 1926 года в Москве. В ноябре 1943 года был призван в ряды Красной армии и направлен в военную школу младших авиаспециалистов. После окончания обучения служил в истребительном авиаполку "Нормандия-Неман" на должности сначала помощника авиамехаников, а затем и авиамехаником во второй эскадрилье в звании сержанта.

Он обслуживал двигатели самолетов Як-3, был механиком французских летчиков Александра Лорана, Лионеля Меню, Марка Вердье и Роже Версини. В период с июня 1944 по май 1945 подготовил самолеты к 180 боевым вылетам, в частности в операциях по освобождению Смоленской области, Белоруссии, Литвы, разгроме германских войск в Восточной Пруссии, где и закончил войну.

После Победы Максаев продолжил службу в системе противовоздушной обороны Москвы, затем на Дальнем Востоке и в Белоруссии. Обслуживал и готовил первые реактивные самолеты для первомайского парада на Красной площади в Москве в 1947 года. С 1951 года работал в гражданской авиационной промышленности.

Состоял членом ассоциации ветеранов полка "Нормандия-Неман". В этом качестве принял участие в открытии в Ле-Бурже памятника полку "Нормандия-Неман" в 2006 году, а в 2007 - памятника летчикам легендарного авиаполка в Москве. Награжден орденом Почетного легиона, а также орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За боевые заслуги" ("за обслуживание 140 боевых самолетовылетов без отказов матчасти и моторов, восстановил четыре самолета и два мотора (еще три заменил совместно с механиком"), медалью "За победу над Германией", медалью "За взятие Кеннигсберга".

Авиационный полк "Нормандия-Неман"

По соглашению с правительством СССР в декабре 1942 года в городе Иваново была сформирована эскадрилья французских летчиков-добровольцев, получившая название "Нормандия" в честь французского региона, сильнее всего страдавшего от нацистской оккупации. Первоначально личный состав эскадрильи состоял из 14 французских пилотов и 58 авиамехаников и прикомандированных к ним 17 советских авиамехаников.

К боевым действиям эскадрилья приступила 5 апреля 1943 года в районе Ельни. 5 июля 1943 года она была преобразована в истребительный авиационный полк. Позднее ей довелось принимать участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны - Курской битве и Белорусской наступательной операции.

За успехи в освобождении Литвы 28 ноября 1944 года полку было присвоено почетное наименование "Неманский", так появилось ставшее классическим название "Нормандия-Неман".