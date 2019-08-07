Власти Амурской области выделят 3,75 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

ТАСС, 7 августа. Власти Амурской области, где с 25 июля действует режим ЧС из-за паводков, оказали помощь пострадавшим от наводнений на сумму более 10 млн рублей. Планируется выделить на эти цели еще 3,75 млн рублей, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Проходит согласование в правительстве области проект распоряжения по выделению бюджетам муниципальных образований финансовых средств на общую сумму 3,75 млн рублей, в том числе: 1,83 млн рублей на оказание помощи гражданам за подтопление 61 домовладения и 1,92 млн рублей на 192 несовершеннолетних детей. На сегодня Министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 10,35 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в Амурской области остаются подтопленными 20 жилых домов, 555 приусадебных участков, эвакуированы более 2,3 тыс. человек, люди находятся в четырех пунктах временного размещения и у родственников.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что гребень паводка на реке Зея сместился за пределы Амурской области, но гидрологическая обстановка в регионе остается напряженной, в пойме Амура затоплены поля, посевы, дороги, приусадебные участки. 7-10 августа в Амурской области на реке Томь у города Белогорск, в Еврейской автономной области у села Ленинское сохранятся уровни воды выше опасной отметки, власти Еврейской АО ввели режим ЧС на всей территории области.