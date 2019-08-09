У животных все как у людей: они лечатся у врача, делают селфи и путешествуют на пароме

В этом году исполняется 25 лет Всемирному фонду дикой природы в России. Вот пять проектов WWF разных лет, которые показывают, как уязвимы и зависимы от человека дикие животные и как они на него похожи

За 25 лет фонд осуществил более 1 тыс. полевых проектов в 47 регионах России, вернул в дикую природу зубра, вместе с партнерами увеличил численность тигра, предотвратил сотни конфликтов между хищниками и людьми. Рассказываем о пяти проектах Всемирного фонда дикой природы на территории России, которые помогают сохранить от вымирания редких животных. "Столовая" для белых медведей Фото истощенных белых медведей в Арктике, которые выходят к людям в поисках еды, публикуются последние годы все чаще. Эти опасные и мощные животные страдают от изменений климата: теперь летом и осенью лед уходит все дальше от берега, а к охоте в воде полярный медведь вопреки расхожему мнению не очень приспособлен. "Полярные медведи хорошо плавают, но охотятся они со льда, — рассказывает координатор проектов по сохранению биоразнообразия в Арктике WWF России Михаил Стишов. — Достать из полыньи нерпу могут, а в воде нападать, к примеру на моржа, для них опасно". По словам Михаила, который 20 лет проработал на острове Врангеля, раньше в летний период лед таял только у берега, а сейчас его нет на расстоянии 200–400 км. К тому же увеличились "безледные" сроки: в прошлом лед разрушался поздно, к середине лета, а в сентябре опять все замерзало, сейчас же льда нет по три-четыре месяца. Именно это и приводит к тому, что белые медведи вынуждены голодать и искать пищу в жилых поселках, где их привлекают запахи свалок, мусора, человеческой еды — обоняние у полярных мишек очень острое.

Описание Белые медведи © Пресс-служба WWF

Встречи медведя и человека опасны для обоих. Люди боятся выходить на улицу, потому что медведи подходят вплотную к их домам. При этом многие допускают большую ошибку и выкладывают на пороге еду для хищников. "Люди, с одной стороны, боятся, а с другой — сами же и приваживают медведей, — объясняет Михаил Стишов. — Кладут печенье на подоконники, а когда мишки приходят, снимают через окно селфи, фотографируют. Этого делать нельзя, медведь очень быстро привыкает к подкормке и потом приходит требовать очередную порцию". В чукотский поселок Ванкарем полярные медведи приходят и по другой причине: при отсутствии льда это единственный путь к лежбищу моржей. Морж — основа рациона белого медведя. Полярные хищники не брезгуют мертвечиной, а на лежбище ее предостаточно. Когда стадо моржей пугается какой-либо опасности, оно спешит к воде и в давке погибают молодые, слабые, больные животные. Вот на запах этих туш медведи и стремятся. "Мы забираем моржовые туши с лежбищ трактором и выкладываем их в обход поселков, чтобы медведи не заходили к людям и у чтобы них было питание", — рассказывает Михаил. Программа действует уже 15 лет. Такая подкормка полярных медведей помогает им пережить безледный период и обезопасить жителей прибрежных поселков Чукотки. Идея выкладывать в "столовых" не падаль, а свежее мясо для голодных медведей у координаторов WWF была, но от нее отказались: постоянно кормить дикое животное в дикой природе чревато тем, что потом оно не сможет охотиться в естественных условиях. Зубры из Швеции Зубр — это единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Он жил до начала XX века в России и Восточной Европе. Из-за уничтожения мест его обитания и неконтролируемой охоты вид практически исчез на нашей планете. К 1927 году в природе не осталось ни одной особи. Во всем мире в зоосадах и парках сохранилось лишь 52 зубра, причем все они происходили от 12 животных-основателей. Российские ученые подключились к международной программе восстановления чистокровных зубров после Великой Отечественной войны. Были созданы питомники в Приокско-Террасном и Окском заповедниках. Животные из питомников выпускались в природу. К 1991 году на территории бывшего СССР существовало уже 24 вольноживущие группировки зубра общей численностью более 1400 животных. Но в начале 90-х годов это количество снизилось до 185.

Описание Стадо зубров © Кирилл Кухмарь/ТАСС

С 1996 года WWF России ведет работу по сохранению и восстановлению популяции зубра в России. По данным мониторинга на 1 января 2019 года, природные группировки в России насчитывают уже около 1200 зубров. "Для увеличения генетического разнообразия и исключения инбридинга в питомниках следует "обновлять кровь" — завозить новых производителей, что позволит получать больше здорового потомства, выпускать в природу больше зубров, — говорит Наталья Дронова, главный координатор проектов WWF России по сохранению редких видов животных. — Последний раз зубров из Европы завозили в 2002 году, тогда нам удалось договориться о безвозмездной передаче животных. В декабре 2017 года нам пришлось платить и за животных, и за их транспортировку. Всего привезли 17 зубров из Швеции". Путешествие было трудным, зубров везли в специально оборудованных машинах через Финляндию, Балтийское море они пересекли на пароме, а затем отправились в питомник Окского заповедника в Рязанской области. Пять животных после карантина отвезли в Северную Осетию, прибавили к ним пять зубров из питомника и выпустили в Турмонском заповеднике, чтобы они жили и размножались в дикой природе. Остальных животных оставили в питомнике для разведения. По словам Натальи Дроновой, у шведских зубров в питомнике уже появилось потомство, которое в будущем отпустят в природу. Санаторий для зверей В настоящее время на Дальнем Востоке работают два реабилитационных центра для конфликтных животных и зверей, попавших в бедственное положение: "Утес" под Хабаровском и "Тигр" в селе Апрелевка в Приморье. Обеим организациям уже больше десяти лет помогает Всемирный фонд дикой природы. "Эти центры нужны не только для лечения, но и для передержки и реабилитации животных, которые попали в конфликт с человеком или соплеменниками, — рассказывает Юлия Фоменко, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF. — Животное могут ранить не только браконьеры, но и люди, которые защищали свою жизнь или имущество, например жители поселков, в которые по какой-то причине пришел тигр. Для всех нас это тревожный сигнал, когда дикое животное выходит к людям. Значит, зверь болен или не может добыть себе еду в условиях дикой природы". Совместно с государственными структурами и общественными организациями нам удалось создать целую систему по минимизации конфликтов с крупными хищниками. Специальные группы по минимизации конфликтов и сотрудники реабилитационных центров выезжают на место и при необходимости отлавливают конфликтное животное, ветеринары и охотоведы оценивают его состояние, чтобы разобраться, что же могло случиться с диким зверем. Потом принимают решение о дальнейшей судьбе животного: его могут оставить на реабилитацию и потом выпустить в тайгу или, если специалистам понятно, что животное не сможет жить дикой природе, оставить жить в неволе".

Главные объекты заботы центров — тигры и леопарды, но попадают туда и медведи, и птицы.

Описание Дальневосточный леопард © Артем Геодакян/ТАСС

"Сейчас в Приморье, в Алексеевке, поправляется раненый леопард, недавно привезли двух краснокнижных дальневосточных аистов, которые выпали из гнезда, а в начале июня после реабилитации выпустили двух тигров, — рассказывает Юлия. — Месяц назад доставили сову и краснокнижного даурского журавля, у которого после огнестрельного ранения кости крыла срослись неправильно и он теперь не может летать. К выпуску готовят семь медвежат. Одно время в центре даже содержали льва, его спасли, забрали из зверинца во время наводнения в Уссурийске". В хабаровском "Утесе" часто выхаживают даже очень тяжелых пациентов: первым и самым известным из них стал тигр Лютый. В 1992 году его нашли лесорубы с изуродованной браконьерским выстрелом мордой. Лютик был еще совсем маленьким, тигрицы поблизости не было, никто не надеялся, что тигренок выживет. Но его вылечили, поставили новые металлические клыки, деньги на которые собирали всем миром. Лютик стал символом Хабаровского края и прожил в центре вплоть до своей кончины в 2012 году. Ему был 21 год, хотя в дикой природе тигры редко живут больше 10–12 лет. Другим знаменитым постояльцем "Утеса" стал амурский тигр Упорный. Его отловили и привезли туда после того, как зверь стал выходить к людям и нападать на домашних животных. После реабилитации тигра выпустили обратно в дикую природу, надев на него ошейник с GPS-датчиком. К сожалению, в феврале 2017 года перестал поступать сигнал с датчика. Спустя несколько дней Упорного нашли мертвым — он погиб в схватке за добычу с более сильным тигром, но оставил исследователям уникальную информацию о своей жизни. WWF продолжает помогать реабилитационным центрам: приобретает необходимые видеосистемы, ремонтирует и модернизирует вольерное хозяйство, поддерживает работу специалистов центра, приобретает необходимые препараты и оборудование. Впервые фонд поддержал содержание и реабилитацию дальневосточных аистов, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу. Камера для селфи снежного барса Фотоловушки — единственный способ наблюдать за редкими животными, которые никогда не показываются людям на глаза. Редчайший снежный барс — именно такой зверь. С 2007 года для мониторинга и изучения снежного барса в России используют фотоловушки. Данные оказались неутешительны: несмотря на то, что природные условия Горного Алтая для животного идеальны, по оценкам экспертов WWF, в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около не более 90 снежных барсов, в то время как на планете их осталось не более 4 тыс. особей.

Описание Снежный барс © Пресс-служба WWF

"Ловушка — это ящичек, фотоаппарат с датчиком движения. Мы устанавлиавем их на деревьях, на скалах, — объясняет Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Cаянского отделения WWF. — В него попадают не только барсы: мы регулярно видим и лис, и медведиц с медвежатами, и копытных". Иногда хищники спокойно проходят мимо ловушки, иногда интересуются и даже разгрызают прибор — тогда приходится устанавливать новые. Именно видеонаблюдение позволяет делать выводы о численности группировок снежного барса. Главная угроза животному — непрямое браконьерство. В регионе распространен петельный промысел — так охотятся на другое животное, небольшого оленя кабаргу. Браконьеры добывают его ради очень ценной мускусной железы, секрет которой применяется в фармацевтике. "Кабарга — очень скрытный зверь, обнаружить ее в природе очень сложно, поэтому охотники расставляют петли. И в них попадаются и барсы, — рассказывает Александр. — Еще один угрожающий фактор — истощение кормовой базы снежного барса. Он охотится в основном на алтайского горного барана и сибирского горного, а на них активно охотится население. Таким образом, барсу просто нечего есть и он голодает". С 2014 года все проекты сохранения снежного барса в России так или иначе поддерживаются WWF. Электронный паспорт для снежного барса Информация, полученная с помощью фотоловушек, позволила создать электронный паспорт на каждого снежного барса. Идентифицируют каждое животное по пятнышкам на шкуре — это как папиллярные узоры пальцев у людей, они уникальны у каждой особи.

Описание Снежный барс © AP Photo/Dar Yasin