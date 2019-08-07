Около 100 детей из Иркутской области отдохнули в Тольятти

САМАРА, 7 августа. /ТАСС/. Около 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отдохнули в лагере "Электроник" Самарской области. В среду они отправились на поезде домой.

Смена "Звездные каникулы" в лагере "Электроник" была организована для них с 18 июля по 7 августа. Ребята побывали в техническом музее АвтоВАЗа, сдавали нормы ГТО, проходили разные квесты и посетили тольяттинский аквапарк.

"Всего было 95 детей от семи до 17 лет из четырех районов Иркутской области. Их школы сейчас восстанавливаются, мы знаем, что дети возвращаются в надлежащие условия. Сегодня мы их проводили", - сказал ТАСС первый заместитель министра социальной, демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

Как рассказал агентству замдиректора школы №10 в Нижнеудинске Иркутской области Роман Флоринский, который приехал в Тольятти вместе с детьми, гости остались довольны организацией отдыха. "Ребята возвращаются домой с отличным настроением", - отметил он.

Ученик нижеудинской школы, девятилетний Макар Ярославцев был особенно рад стать командиром своего отряда. "Было очень весело, но больше всего мне понравилось, что я стал командиром отряда. Я очень хорошо командовал, а помогал мне хороший заместитель по имени Ярик. Мы выступали в концертах, в разных конкурсах, в которых наш отряд два раза победил", - рассказал он ТАСС.

Ученице пятого класса школы № 1 Тулуна Арине Котельниковой понравились не только развлечения в лагере, но и местная природа. "Мы ездили на экскурсии, были классные дискотеки, зажигательные вожатые. Очень понравились яблоки и свежий воздух", - поделилась девочка.