В Совфеде готовы разработать законопроект по предотвращению случаев падения детей из окон

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера готов разработать законопроект по профилактике случаев выпадение детей из окон, который может содержать меры по ужесточению требований по установке или изготовлению окон. Об этом ТАСС в среду сообщил глава комитета Олег Мельниченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит обращение в Госдуму и Совет Федерации с просьбой разработать законопроект по профилактике выпадения детей из окон.

"Вопрос актуальный, конечно, комитет готов подключиться, посмотреть существующую нормативно-правовую базу и усовершенствовать ее, поправить, возможно, ужесточить требования по установке или изготовлению оконных рам", - сказал Мельниченко, добавив, что более конкретные предложения по законодательным изменениям будут обсуждаться после поступления обращения уполномоченного.

По словам главы комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского, решение данной проблемы трудно отрегулировать законом. По его мнению, в законопроекте речь может идти об изменении техрегламента на изготовление окон.

"Дети зачастую выпадают из окон, потому что они воспринимают антимаскитную сетку как некое препятствие, сетка фактически не держится. Может быть, в том месте, где крепится эта сетка должны быть какие-то дополнительные ограждающие элементы в конструкции оконных рам, которые позволяли бы удерживать ее", - сказал сенатор ТАСС. Рязанский назвал данную инициативу уполномоченного правильной и своевременной.

Как сообщила в начале июля Кузнецова, более 100 детей выпали из окон в России с начала 2019 года, 33 из них погибли.