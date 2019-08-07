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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД Индии

Сушма Сварадж умерла 6 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соболезнования бывшему губернатору штата Мизорам и бывшему члену верхней палаты индийского парламента Свараджу Каушалу в связи со скоропостижной кончиной его супруги Сушмы Сварадж, сообщается в среду на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что на посту министра иностранных дел Республики Индии Сушма Сварадж "внесла весомый вклад в развитие российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства".

"Всегда восхищался ее высоким профессионализмом, способностью быстро принимать взвешенные решения, а также замечательными личными качествами", - добавил глава МИД РФ.

Сушма Сварадж, возглавлявшая МИД Индии с 2014 по 2019 год, умерла 6 августа в возрасте 67 лет, информировало агентство АНИ.

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Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияСварадж, Сушма
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