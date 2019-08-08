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Камеры в Москве зафиксировали более 3,3 тыс. машин такси без "шашечек" с начала года

Водителям, нарушившим правила работы в такси, грозит штраф от 1 до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дорожные камеры в Москве с начала года зафиксировали более 3,3 тыс. автомобилей такси, у которых отсутствовали цветографическая схема в виде "шашечек" или соответствующий опознавательный фонарь на крыше. Они попадали под фотовидеофиксацию во время движения по выделенным полосам, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"В Москве с начала 2019 года комплексы автоматической фотовидеофиксации зафиксировали 3355 автомобилей такси, у которых отсутствовали "шашечки" или опознавательный фонарь такси на крыше. Фотографии с дорожных камер поступали в МАДИ, где сотрудники проверяли соблюдение таксистами правил перевозки пассажиров и багажа", - сказал собеседник агентства.

Если автомобиль зарегистрирован как такси, он всегда должен быть оборудован в соответствии с требованиями законодательства. Машина должна быть желтого (если зарегистрирована в Москве) или белого цвета со светоотражающими желтыми линиями и серой полосой (для Московской области), иметь цветографическую схему в виде "шашечек" и опознавательный фонарь на крыше. Кроме этого, в салоне обязательно наличие информации о водителе, тарифах и перевозчике.

Штраф за несоблюдение этих требований составляет от 1 до 100 тыс. рублей. Он выписывается как на водителя, так и на таксомоторную компанию, напомнили в инспекции.

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