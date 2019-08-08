В Amnesty International предупредили туристов о разгуле насилия в США

Правозащитники считают, что американские власти "не желают обеспечивать защиту" своих и иностранных граждан от насилия с применением огнестрельного оружия

ТАСС, 8 августа. Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте организации.

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В нем отмечается, что американские власти "не желают обеспечивать защиту" своих и иностранных граждан от насилия с применением огнестрельного оружия. По мнению правозащитников, подобные трагические инциденты стали "столь широко распространены в Соединенных Штатах", что речь там идет о настоящем "кризисе в области защиты прав человека". В связи с этим Amnesty International рекомендует туристам и другим лицам, отправляющимся в США, "проявлять предельную осторожность, путешествуя по стране", отмечается в сообщении. Организация советует избегать мест, где наблюдаются массовые скопления людей, а также не терять бдительности при посещении торговых центров, баров и ночных клубов.

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