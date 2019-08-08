В Amnesty International предупредили туристов о разгуле насилия в США

ТАСС, 8 августа. Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте организации.
В нем отмечается, что американские власти "не желают обеспечивать защиту" своих и иностранных граждан от насилия с применением огнестрельного оружия. По мнению правозащитников, подобные трагические инциденты стали "столь широко распространены в Соединенных Штатах", что речь там идет о настоящем "кризисе в области защиты прав человека".
В связи с этим Amnesty International рекомендует туристам и другим лицам, отправляющимся в США, "проявлять предельную осторожность, путешествуя по стране", отмечается в сообщении. Организация советует избегать мест, где наблюдаются массовые скопления людей, а также не терять бдительности при посещении торговых центров, баров и ночных клубов.
"Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США сознательно и систематически игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности граждан", - подчеркнули правозащитники. Они призвали к проведению в США реформ в сфере владения огнестрельным оружием, включая тщательные проверки потенциальных покупателей и ужесточение правил выдачи соответствующих лицензий.
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения; нападавшего задержала полиция. В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелка убили на месте сотрудники полиции.
Право на приобретение и ношение оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. В последние годы власти страны неоднократно предпринимали попытки ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в свете периодически происходящих там инцидентов с его применением, однако успехом эти усилия до сих пор не увенчались.