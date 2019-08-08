В Приамурье разработают законопроект о принудительной эвакуации населения во время ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют разработать законопроект о принудительной эвакуации населения во время ЧС и предложить его к принятию на федеральном уровне, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Комитет областного законодательного собрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии разработает законопроект о принудительной эвакуации населения во время ЧС. Его согласуют с другими субъектами Дальнего Востока, рассмотрят в областном заксобрании, а затем предложат к принятию на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Ранее предложение о разработке соответствующего документа высказал губернатор Приамурья Василий Орлов. Поводом послужили случаи во время паводка, когда жители области отказывались от эвакуации. Комитет областного заксобрания пришел к выводу, что отдельного законодательства по эвакуации в стране нет, и в правовых актах ничего не прописано об отказе от эвакуации. Предлагаемые к разработке нормы должны помочь избежать несчастных случаев, которые могут произойти во время паводка с оставшимися на затопленных территориях жителями.

В случаях отказа от эвакуации спасатели были вынуждены брать соответствующие расписки от местных жителей, их пытались уговорить перейти в безопасное место главы поселений, представители Росгвардии и сотрудники прокуратуры. "Я сам был в затопленных населенных пунктах, люди просто не понимали угрозы, не осознавая, что для них есть реальная опасность. Многие из них думали, что это просто власти паникуют. В результате амурчан приходилось эвакуировать ночью в полной темноте, все силы были направлены на оказание помощи людям", - отметил заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев.

При этом в правительстве региона отметили, что принудительная эвакуация идет вразрез с существующими законами, тем самым, ограничивая право человека на передвижение. Предлагается проработать законодательство в части ответственности за отказ от эвакуации. В первую очередь региональные власти планируют разработать понятийный аппарат, в котором бы прописывалось, что такое эвакуация, и как она происходит. "Ситуация острая, надо вносить изменения в законодательство как можно скорее, а не дожидаться очередного ЧС", - цитирует сайт руководителя Общественной палаты Приамурья Владимира Седова.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. По состоянию на 7 августа остаются подтопленными 39 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, 25 частных жилых домов, более 1,2 тыс. придворовых территорий. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуированы почти 2,4 тыс. человек, в том числе 828 ребенка, в четырех пунктах временного размещения (ПВР) находятся 184 человека.