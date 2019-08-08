ВЦИОМ: россияне предпочитают исторические романы, детские книги и учебную литературу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Каждый второй россиянин (53%) читает книги, в основном предпочитая исторические романы (30%), книги для детей (30%) и учебную или научную литературу (28%). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оливье, Обломов и "Война и мир". Что еще объединяет россиян?

"Чтение книг практикует сегодня каждый второй россиянин (53%). Это в целом больше, чем пять лет назад (45%), но несколько ниже прошлогоднего показателя (55%). Чаще всего читают книги женщины (59%), молодежь 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также респонденты с высшим образованием (68%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

По данным опроса, россияне также предпочитают детективы (23%), книги по домашнему хозяйству (22%), фантастику (21%), и классическую русскую и зарубежную литературу (20%). Менее всего респонденты выбирают ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозную литературу (2%). Кроме того, число купивших в течение года книгу (88%) превышает число тех, кто их читает (53%).

Большинство россиян согласились с мнением (73%), что книга является лучшим подарком. Среди отечественных писателей, которых опрошенные бы порекомендовали к прочтению, лидируют Пушкин (9%), Толстой (6%), Достоевский (5%), Булгаков (4%) и Лермонтов (4%). Из зарубежных авторов респонденты выделили Ремарка, Кинга и Конан Дойля.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.