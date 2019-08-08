ГИБДД начала кампанию пропаганды безопасной езды "Однозначно понимай знаки"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ГИБДД совместно с Минтрансом и общественными организациями начали социальную кампанию пропаганды соблюдения правил дорожного движения "Однозначно понимай знаки", главной целью которой является убедить водителей не превышать предельную скорость движения, установленную тем или иным ограничивающим знаком. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала глава экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

"Одной из главных целей данной кампании - убедить водителей не превышать скорость движения, которая ограничивается знаком. Многие шоферы уверены, что если знак разрешает ехать, например, 5 км/ч, то если ехать 10 км/ч, вас не оштрафуют, это нарушение не фиксируется. Но представьте, что это придворовая территория, и вам перебегает путь малыш. Для него эти 5 км могут оказаться фатальными", - сказала она. Агре напомнила, что в 2018 году из-за несоблюдения скоростного режима произошло более 10 тыс. ДТП, в которых пострадали 13 тыс. 833 человек, и кампания ставит своей целью изменить эту статистику в лучшую сторону.

"Хотя за последние годы у нас и снизилась смертность на дороге вдвое, к 2024 году стоит задача сократить этот показатель еще в три раза. И социальная кампания, которая стартует сейчас, призвана вскрыть проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения, чтобы помочь нам достичь этой цели. Одной из этих проблем является нарушение скоростного режима, он остается одной из главных причин автоаварий на российских дорогах", - сказала она.

Как рассказали инициаторы кампании, она пройдет в 15 регионах России, в рамках нее запланированы мероприятия по разъяснению водителям необходимости соблюдать требования дорожных знаков, пешеходам пояснят, как в современных условиях наиболее безопасно переходить проезжую часть. Ряд специальных мероприятий будет направлен на обучение школьников безопасному поведению на дорогах. Отдельным пунктом кампании стала серия видеороликов с участием известных артистов и спортсменов, призывающих водителей не нарушать требования знаков дорожного движения.