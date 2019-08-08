Посол США в Москве Хантсман с семьей вернется на родину через полтора месяца

"Мы вернемся домой через шесть недель", - написала она на своей странице в Instagram.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Семья посла США в РФ Джона Хантсмана, подавшего в отставку, вернется домой через полтора месяца. Об этом в четверг сообщила его супруга Мэри Кэй.

Хантсман выложила фотографию с мужем на фоне старого автомобиля "Жигули" ярко-желтого цвета. "Помню, когда 30 лет назад приехала сюда впервые, на улицах было много старых "Жигулей". Сейчас же они встречаются все реже и реже", - поделилась она своими воспоминаниями о Москве.

Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, дипломат покинет свой пост 3 октября.

Хантсман был назначен руководителем дипломатического представительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре (в 1992-1993 годах), занимал должность губернатора Юты (в 2005-2009 годах), был послом в КНР (с 2009 по 2011 год). В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода сообщил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой предложенной Обамой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.