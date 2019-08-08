Власти Москвы объявили о финансовой поддержке съемок фильмов в городе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел в четверг встречу со столичными кинематографистами, на которой обсуждались вопросы господдержки киносъемок в городе. По итогам обсуждения он поддержал предложение кинематографистов о создании нового механизма стимулирования киносъемок в Москве.

По его словам, включение в художественные и документальные фильмы сцен, снятых на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съемки.

"И здесь мы преследуем взаимные интересы. Интерес города понятен: вы снимаете о Москве, на городских площадках, это создает своеобразный бренд города. И чем больше вы снимаете, тем больше желающих приехать в наш замечательный город, и мы сами больше о нем узнаем и больше его любим. Это своеобразное развитие киноиндустрии как некоего креативного направления развития экономики города" - сказал Собянин.

По словам мэра, большинство городов мира в последние годы реализует те или иные программы стимулирования киносъемок, и с просьбой финансовой поддержки съемок на знаковых и узнаваемых общественных пространствах Москвы выступили сами кинематографисты.

"Для меня вначале это была экзотика: причем тут город. Оказалось, что это мировая практика, многие города мира для того, чтобы привлекать на свою территорию съемки кино, так или иначе льготируют или субсидируют их. Видел несколько подходов на эту тему, были даже дебаты. Недавно я получил коллективное письмо с предложениями, как это сделать. Важно, чтобы механизм финансирования был простыми и понятным для всех. Тем более, интересных локаций в городе с каждым годом становится все больше", - добавил Собянин.

Поддержат все виды и жанры

Градоначальник согласился с тем, что право на финансовую поддержку могут получить все виды кино- и телепродуктов, включая короткометражные, документальные и полнометражные фильмы - при условии, что они реально вышли в прокат или демонстрируются по телевидению.

Размер финансовой поддержки будет завесить от хронометража эпизодов, снятых на знаковых и узнаваемых общественных пространствах Москвы. Чем больше времени в фильме займут московские эпизоды, тем больше будет объем выделяемой поддержки. Для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем финансовой поддержки может быть дополнительно увеличен.

Таким образом, оказание финансовой поддержки съемок в Москве будет основано на объективных и справедливых критериях, независимо от жанра, сценария, коммерческой успешности и других особенностей конкретного проекта. Объемы финансовой поддержки и условия ее получения будут определены постановлением правительства Москвы.

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров высказался о важности съемок фильма, где виден художественный образ самой Москвы, как это реализовано в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром". При этом локация необязательно должна быть хорошо узнаваемой и привлекать внимание с туристической точки зрения.

"Дело не в локациях: они могут быть разные. Можно снимать напротив Кремля, но снять так, что никто не поедет в Москву. Взять хотя бы фильм "Ирония судьбы", где сняты панельные дома. Там художественный образ Москвы на этом построен. Или, к примеру, фильмы "Я шагаю по Москве", "Москва слезам не верит". Такие фильмы предлагаем поддерживать. Конечно, сложно определить картину, где создается живой образ Москвы, где она предстает как живой художественный образ, такие фильмы создаются раз в тридцать лет", - сказал Шахназаров.

Поддержка киноиндустрии в городе

Собянин напомнил, что в феврале 2018 гола правительство образовало Городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в столице (Московская кинокомиссия), перед которой была поставлена задача устранить административные барьеры, возникающие при организации киносъемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры и уменьшить затраты по аренде городских объектов.

Фактически Московская кинокомиссия стала городской службой одного окна в сфере организаций кинопроизводства. С момента создания она рассмотрела более 300 заявок от российских и иностранных кинематографистов и оказала содействие в подготовке и проведении съемок около 600 эпизодов фильмов и телепроектов, включая 15 зарубежных проектов из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Китая, США.