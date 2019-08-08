Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Послание, отправленное полвека назад, получил житель поселка Шишмарев (штат Аляска) Тайлер Иванофф. В социальной сети Facebook он разместил фотографию стеклянной бутылки, заткнутой пластиковой пробкой, в которой он обнаружил послание на русском языке. Судя по дате, бутылка с запиской была брошена в море 50 лет назад - 20 июля 1969 года.

"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного морского пароходства, с плавбазы "Сулак", - говорится в записке. - Приветствую вас. Кто найдет эту записку, просим сообщить по адресу город Владивосток-43 ВРХФ п/б "Сулак", всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания". По просьбе Иваноффа другие пользователи соцсети перевели ему текст записки и оставили более сотни комментариев.

Один из них, ознакомившись с сообщением Тайлера Иваноффа, вспомнил, что сам несколько раз находил послания в бутылках на морском берегу. "В эпоху до появления интернета я не знал, что c ними делать, - добавил он. - Я бросал их обратно в море и сейчас задаюсь вопросом, что же было в этих записках".

Еще один пользователь соцсети вспомнил, что в возрасте 10 лет тоже нашел записку в бутылке. "Похоже, что она была из Франции и [находившие эту записку ранее] люди из разных стран подписывали ее и вновь бросали в океан", - рассказал он.