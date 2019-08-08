Фестиваль "Звездопад Персеиды" открывается в горах Сочи на высоте более 2 тыс. м

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Желающие увидеть один из самых ярких в этом году звездопадов в пятницу соберутся в Сочи на горнолыжном курорте "Горки Город" на фестивале "Звездопад Персеиды", сообщили ТАСС организаторы мероприятия. Для туристов подготовлены палаточный лагерь в горной долине и мини-обсерватория.

Ранее Международная метеорная организация обнародовала календарь метеорных потоков на 2019 год. Самым ярким из них является традиционный августовский звездопад из созвездия Персей, который называют "метеорным потоком Персеиды". Ожидается, что в пик этого звездопада можно будет увидеть более 100 падающих звезд в час.

"На горном курорте "Горки Город" пройдет фестиваль "Звездопад Персеиды", участники которого смогут наблюдать главный летний звездопад 2019 года. Попасть под "звездный дождь" можно в палаточном лагере в горной долине Цирк-2, на высоте более 2 тыс. м, где кажется, что до звезд можно дотронуться рукой, и откуда с помощью телескопов в мини-обсерватории лагеря можно рассмотреть звездопад с фантастической близости", - сказали в оргкомитете, отметив, что мероприятие пройдет с 9 по 11 августа.

Фестиваль в горной долине курорта проводится уже несколько лет. В этот раз установили 20 палаток вместимостью 2-3 человека каждая, они оборудованы всем необходимым, подготовили спортивные и творческие мероприятия.

"Каждый день, начиная с 18:00 и до 05:00, для участников фестиваля будут проходить занятия йогой, чайные церемонии, экскурсии по звездам от астротур-клуба, концерты этнической музыки с барабаном, дудуком и гитарой", - отметили организаторы.

Кроме того, запланированы показы под открытым небом "коротких и ярких фильмов". "Все трансляции будут проходить на большой open-air площадке, а голосование за лучший фильм организаторы доверят участникам фестиваля... Помимо основной конкурсной программы оргкомитет фестиваля сформировал два сборника внеконкурсных альманахов, в которые вошли лучшие фильмы, снятые молодыми российскими режиссерами за [последние] шесть лет", - добавили в оргкомитете.