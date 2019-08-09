"Союзмультфильм" планирует создать парки развлечений под своим брендом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" обсуждает возможность создания парков развлечений под своим брендом. Об этом в интервью Forbes рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Мы обсуждаем новые источники выручки. Такие, как парки indoor- (закрытые - прим. ТАСС) и outdoor- (под открытым небом - прим. ТАСС) формата, брендированные "Союзмультфильмом". По аналогии с Disney, Dreamworks и Universal. Это опять вопрос больших инвестиций", - цитирует Слащеву Forbes.

По ее словам, пилотный проект парка откроется на ВДНХ летом 2020 года.

"Первый такой проект [развлекательного парка] мы реализуем на ВДНХ. Это будет показательный пилотный проект: в интерактивном павильоне "Союзмультфильма" посетители смогут окунуться в атмосферу мультфильмов с помощью технологий дополненной реальности и фиджитал-проекций (объединение физического мира с виртуальным - прим. ТАСС). <…> Площадь этого парка небольшая - чуть меньше 2 500 кв. м, это наш совместный проект с Минкультом и правительством Москвы. Сейчас в павильоне идет капитальный ремонт, после чего мы приступим к техническому оснащению. Запуск намечен на лето следующего года", - рассказала председатель правления студии изданию.

Мультипликационная студия планирует продвигать формат в регионы и уже получила запросы на открытие парков от нескольких российских субъектов. Павильон "Союзмультфильма" будет создан в развлекательном парке поселка Бор в Нижегородской области по франшизе.