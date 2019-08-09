Аксенов: курорты Крыма после реконструкции могут составить конкуренцию турецким

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Курорты Крыма после проведения масштабной реконструкции могут составить конкуренцию турецким местам отдыха. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма региона под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец.

"На следующий год у нас [запланирована] реконструкция большинства очистных сооружений по южному берегу Крыма, что <...> значительно улучшит качество морской воды. Надеемся, что все эти меры позволят привлечь нашего российского туриста в первую очередь, составим конкуренцию турецким курортам, поборемся за это", - сказал он.

Он отметил, что власти республики готовят программу капитального ремонта и благоустройства пляжных зон, в частности, в Евпатории, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также в поселке Николаевка вблизи Симферополя.

"Есть проблемы объективного и субъективного характера, но уверен, что с каждым годом качество курортного обслуживания так или иначе, при всех нерешенных вопросах, все равно улучшается. Мы видим это и по отзывам туристов и сами понимаем, где и в каких муниципалитетах у нас пока не наведен окончательный порядок на пляжных территориях", - добавил Аксенов.

Дополнительные средства

Аксенов добавил, что власти республики намерены выделить дополнительные 1,5 млрд рублей на спорт, культуру и туризм.

"Дополнительно по отраслям республиканский бюджет на спорт, культуру и на туризм выделит более 500 млн [рублей] по каждому направлению на следующий год. До 1 млрд (общий объем каждой из отраслей - прим. ТАСС) планируем, соответственно, чтобы создать материальную базу", - сказал он на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма региона под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Крымские власти за два года планируют отремонтировать и реконструировать в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2020 г., 67 объектов культуры, добавил Аксенов. ФЦП принята в 2014 году в целях модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры регионов.

Железнодорожный экспресс

Глава региона отметил, что в республике планируют запустить железнодорожный экспресс из аэропорта в курортные районы.

"Мы обсудим вопросы, чтобы по аналогии с Москвой разработать предложения по реализации программы экспресса железнодорожного от аэропорта Симферополь во всех туристических направлениях", - сказал Аксенов.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере туризма. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.